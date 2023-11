Naufragio a Lampedusa, muore una bimba di 2 anni

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – E’ di almeno 8 dispersi, tra cui due bambini, il primo bilancio del nuovo naufragio avvenuto in serata nel tratto di mare davanti Lampedusa. Quarantatrè i migranti recuperati dalla Capitaneria di Porto, che avevano trovato riparo sugli scogli di Capo Ponente. Tra di essi una bambina di soli 2 anni che è morta mentre la motovedetta la stava portando sull’isola. A collaborare con le operazioni di soccorso anche dei pescatori lampedusani, che hanno soccorso e condotto al poliambulatorio della maggiore delle Pelagie due giovani migranti.

Oggi sono sbarcati in oltre 340 sull’isola, in otto sbarchi.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).