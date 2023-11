Assaggiatori Onav Trapani: Mariangela Passalacqua delegata provinciale

La sezione trapanese dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino (ONAV) ha eletto il Consiglio direttivo per il triennio 2023-2026, nel corso di un’assemblea tenuta sabato scorso all’agriturismo Vultaggio, alla presenza del consigliere nazionale Danilo Trapanotto.

Al termine delle consultazioni, sono stati eletti i consiglieri Maria Angela Passalacqua, Antonietta Catalano, Maria Luisa Faraci, Marina Rondello, Antonella Scuderi, Giacomo Pianelli, Giuseppe Genna e Gianfranco Marino; Alessandro Esposito è stato confermato come tesoriere.

Il consiglio direttivo ha poi rinnovato l’incarico di delegato a Maria Angela Passalacqua, ed ha votato Giacomo Pianelli come vice delegato e Antonietta Catalano come responsabile comunicazione e web.

La delegata ha anticipato una bozza del programma di lavoro, che prevede almeno un corso di primo livello ogni anno, e nel prossimo autunno un corso di secondo livello, oltre alle consuete attività di divulgazione in favore degli associati.