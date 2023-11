Serie D: il Trapani vince contro San Luca

Dopo aver osservato il turno di riposo e superato l’Akragas nel turno di coppa Italia di serie D, il Trapani Calcio ha ripreso le redini del Campionato di serie D sfidando il San Luca, formazione alla ricerca della salvezza.

Partono subito bene i granata e infatti al 13′ arriva i goal di Kragl, un sinistro dall’area che insacca la rete sull’assist di Crimi. Trapani-San Luca 1-0. Prova a reagire il San Luca, ma il pari arriva solo al 25′ sul calcio d’angolo deviato di gamba da Pissas.

Il Trapani resta sempre in partita e al 42′ rimedia un rigore per un fallo in area su Cocco: è proprio lui che tira e spiazza Mittica.

Nel secondo tempo mancino di Kragl sul calcio di punizione respinto da Mittica, che manda in corner è un’azione degna di essere raccontata. Al 90’+5′ salvataggio di Ujkaj sul mancino di Ficara ma la partita finisce così, il Trapani vince 2-1.



Il tabellino di gara

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Morleo; Crimi (77′ Acquadro), Marigosu (46′ Gagliardi); Kragl, Sbrissa (65′ Palermo), Balla (71′ Bollino); Cocco (82′ Samake). A disposizione: Tartaro, Guerriero, Pipitone, Redondi. All.: Torrisi.

San Luca (4-4-2): Mittica; Gatto S., Pezzati, Murdaca, Romero; Calderone (49′ Pino), Liepa (57′ Mazzone), Pissas, Pape Balde (77′ Marte); Ficara, Gatto G. (57′ Diarra). A disposizione: Gonzalez, Cataldo, Giampaolo, Boulegh. All.: Iannì.

Arbitro: Grieco (Lombardi-D’Orazio).

Marcatori: 13′ Kragl, 25′ Pissas, 44′ Cocco (rig.)

Ammoniti: Crimi, Liepa, Romero, Diarra, Murdaca