La Stazione Spaziale Internazionale passa sui cieli trapanesi

Torna visibile la Stazione Spaziale Internazionale (ISS): ieri sera, 17 Novembre, a partire dalle 18.11 a ovest la ISS ha dato spettacolo. E’ stato uno splendido transito ad occhio nudo – per chi l’ha visto – che è durato circa 6 minuti. E’ passata anche dalla Provincia di Trapani.

La ISS sarà facilmente riconoscibile in quanto sarà un punto molto brillante nel cielo che non ‘brillerà’ come come una stella ma avrà una luce fissa.

È molto semplice sapere dove e quando la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è visibile dalla propria città. Il modo più veloce è collegarsi al sito Heavens-Above e selezionare in alto a destra la propria città.

La Stazione spaziale internazionale è in orbita terrestre bassa ed è dedicata alla ricerca scientifica, gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l’europea ESA (con tutte le agenzie spaziali correlate), la giapponese JAXA e la canadese CSA-ASC.

Negli ultimi anni a salirvi sono stati anche l’astronauta siciliano Luca Salvo Parmitano e Samantha Cristoforetti.