“Le Energie della Sicilia” arrivano a Ragusa

RAGUSA (ITALPRESS) – Penultimo appuntamento per “Le Energie della Sicilia”, tour organizzato nelle nove città capoluogo di provincia dell’Isola nell’ambito della campagna di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione. Al Palazzo della Provincia del Libero Consorzio di Ragusa si è svolto un convegno.

A fare gli onori di casa il primo cittadino della città iblea, Giuseppe Cassì, volto per Anci della campagna della Regione il cui scopo è quello di sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’energia elettrica per evitare ogni tipo di spreco.

“Noi che rappresentiamo gli Enti locali affrontiamo giornalmente i problemi legati alla crisi energetica e all’aumento dei costi – spiega il sindaco Cassì – e quindi l’esigenza di sfruttare le energie rinnnovabili per noi amministratori è diventata una priorità”. “Il Comune di Ragusa si sta muovendo in questa direzione – continua il primo cittadino – abbiamo approvato un regolamento che prevede la realizzazione di comunità energetica in sinergia con i privati. Non possiamo più sottrarci alle nostre responsabilità, il futuro non ci aspetta più e perciò dobbiamo correre per tenerci al passo”.

“Il tema dell’efficientamento energetico è molto sentito dai cittadini – spiega Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana – e i feedback che abbiamo ricevuto durante tutte le tappe di questo tour sono confortanti. Abbiamo intenzione di continuare anche nei prossimi mesi nelle scuole e attraverso una campagna social mirata ad un target più giovane, proprio quello che si è dimostrato più sensibile a queste tematiche”.

Ultima tappa il 20 e 21 novembre, con un “Road Show” e un convegno a Catania.

