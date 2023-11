Arrivano gli sconti del Black Friday ma i commercianti marsalesi insorgono: “Penalizzati dalle vendite online”

A Marsala si sommano alla crisi economica e alla temperatura quasi estiva.

I commercianti marsalesi (ma evidentemente non solo) sono in allarme per gli sconti del Black Friday che sono iniziati e che dureranno una settimana intera.

Ma non sono solo gli esercenti con negozio ad avere intrapreso la via degli sconti prenatalizi, in questi giorni le principali piattaforme di e-commerce annunciano prodotti con forti ribassi che stanno attirando molta clientela. Le caselle di posta elettronica sono intasate da mail che promettono di fare risparmiare fino al 70% a chi acquista online.

Tutto questo genera un”altra faccia della medaglia e in questo momento i negozi fisici sono ancora pieni di capi autunnali e invernali che sono a Marsala attualmente rimangono invenduti. Abbiamo cercato, intervistandone qualcuno, di capire come si stanno attrezzando e come intendono fare fronte a quella che sta diventando una vera emergenza nel settore commerciale. “Si tratta di un vero e proprio “stato di calamità” – ci ha detto un esercente del settore abbigliamento -, dovuto anche alle alte temperature che non spingono i clienti ad acquistare abiti invernali. Ma non solo questo, adesso più che negli anni passati avvertiamo il peso delle vendite online che sottraggono al commercio dei negozi una fetta sempre più grande di mercato”.

Altri esercenti che pur avvertendo la crisi ed individuando nel clima e nella vendita online la sua origine, puntano il dito sul governo nazionale e sulle scelte che arrivano da Roma. “Ci avevano promesso un abbattimento delle tasse – ci dice Fabio un ristoratore della periferia di Marsala – , eppure le scadenze stanno arrivando e pochissimi di noi sono in grado di farvi fronte. Sento parlare di carenza di personale, debbo dire che nel mio esercizio, ma anche in quelli dei colleghi con cui ho parlato, sono arrivate diverse richieste di impiego. Io avrei pure avuto bisogno di fare qualche assunzione, ma il problema è che alla fine del mese o pago le bollette o il lavoratore/dipendente”.

Alcuni fanno riferimento all’afflusso turistico che a Marsala comunque c’è stato. “Il fatto – affermano quasi in coro -è che la gente arriva magari non da lontano, trascorre qualche giorno e riparte. Lasciano pochissimo all’economia della città”.

Inoltre si punta l’accento ancora sulle tasse e sulle rateizzazioni nel loro pagamento. “Come se poi la rata non scade”. Se dovessimo fare un bilancio di quello che abbiamo ascoltato, il problema delle vendite online e la conseguenza sul mercato è quello certamente più avvertito. Non è destagionalizzato e ormai incide in quasi tutte le categorie.