Danni maltempo 2022, a Salemi il Comune raccoglie le richieste

Il Comune di Salemi ha aperto alla ricezione delle domande per la concessione dei contributi di risarcimento dei danni causati dal maltempo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022. Sul sito ufficiale del Comune è stato pubblicato l’avviso che indica modalità e tempi delle procedure.

Una direttiva del dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana stabilisce criteri, termini e modalità per la quantificazione e l’eventuale concessione dei contributi. La Regione ha fissato anche una condizione necessaria per potere ottenere i ristori: i danni subiti devono essere stati già formalmente segnalati ai Comuni o ad un altro ente pubblico. L’avviso pubblicato dal Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, contiene anche i link per scaricare i moduli necessari alla richiesta di risarcimento danni: sia per l’edilizia e i beni privati che per le attività produttive.

Le domande potranno essere consegnate direttamente all’Ufficio del Protocollo generale del Comune, spedite con raccomandata o attraverso posta elettronica certificata. Le istanze dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 3 novembre. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici della Protezione civile comunale o al settore Edilizia privata urbanistica e territorio del Comune.