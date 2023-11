Assolto dall’accusa di lesioni senegalese ospite allo Sprar di Bonagia, fu legittima difesa

Il Tribunale monocratico di Trapani, nella persona della giudice Roberta Nodari, ha assolto K. D., un giovane senegalese di 22 anni, dall’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di un proprio connazionale, ospite, all’epoca dei fatti ed unitamente all’imputato, del centro accoglienza S.P.R.A.R. di Bonagia, nel comune di Valderice.

Il giovane, in particolare, era stato accusato di avergli cagionato, nel gennaio 2020, avvalendosi di una bottiglia in vetro, dopo averlo colpito in testa e al fianco, delle lesioni personali volontarie consistite in plurime lesioni lacero contuse in sede craniale e in sede sovraglutea sinistra, giudicate guaribili in dodici giorni di prognosi.

Accolta, pertanto, la tesi difensiva del legale del giovane senegalese, Giancarlo Pocorobba, che, in sede dibattimentale, ha sostenuto la tesi della legittima del giovane extra-comunitario. “La giustizia è lenta ma arriva per tutti”, ha dichiarato l’avvocato trapanese.