Riforme, Casellati “Testo aperto, ma opposizione dice no a prescindere”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel programma di centrodestra c’era l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma per cercare un punto di caduta e per venire incontro alle istanze delle opposizioni ho abbassato la bandierina e ho detto ci orientiamo” sul premierato. “Questo perchè eravamo tutti convinti che ci fosse un’opposizione costruttiva e non una opposizione del ‘nò sempre e a prescindere, parlano i fatti”. Così il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Stasera Italia su Rete Quattro. “E’ da quasi un anno che lavoro su questo testo e ho sentito tutti – ha proseguito -. Ho sentito più volte le opposizioni, ho sentito 130 costituzionalisti e tutte le categorie economiche, oggi sembra quasi che sia un oggetto sconosciuto”. “Io mi sono presentata con un testo aperto proprio perchè ritenevo che la Costituzione dovesse essere scritta insieme alle opposizioni”, ha concluso.

