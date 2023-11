Processo Omicidio Maria Amatuzzo, rinviato a giudizio il marito Ernesto Favara

Si è tenuta oggi, 14 novembre, l’udienza preliminare e rinvio a giudizio di Ernesto Favara. Nessuna aggravante è stata esclusa.

Si sono costituite parti civili i familiari della vittima, nonché due associazioni antiviolenza.

La difesa ha fatto alcune eccezioni circa la contestazione delle aggravanti nonché nuovamente la richiesta di perizia psichiatrica.

Alle eccezioni presentate si sono opposti sia il Pm, dottoressa Stefania Tredici che tutte le parti civili.

Il Gup ha rigettato tutte le eccezioni nonché la richiesta di perizia che era c’ha stata avanzata contestualmente alla richiesta di incidente probatorio (anche essa rigettata nella fase delle indagini).

Il gup ha rinviato a giudizio il Favara per l’imputazione contestata, ossia omicidio pluriaggravato.



La difesa ha anche richiesto il rito abbreviato, richiesta inammissibile viste le aggravanti contestate.



Dopo il rigetto delle richieste preliminari, le parti hanno discusso e concluso per l’udienza preliminare.

La prima udienza in Corte di Assise sarà l’8 Gennaio 2024.

Era presente in aula il Favara.

Non erano presenti le parti civili che erano rappresentate dai propri legali.

Il Favara è rappresentato dall’avvocato Margherita Barraco.

Le parti civili sono assistite dall‘avvocato Vito Daniele Cimiotta nonché le associazioni contro la violenza sulle donne dalle avvocate Roberta Anselmi e Marilena Messina.