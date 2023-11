Si insedia la neo Prefetta: “Bellezze trapanesi da approfondire”. VIDEO

Ieri mattina, presso il Palazzo di Governo di Trapani, si è insediata Daniela Lupo, la neo prefetta che prende il posto di Filippina Cocuzza. Nei giorni scorsi, a decidere sulle nuove nomine in tutta Italia, è stato il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Daniela Lupo, 61 anni, è arrivata in Emilia-Romagna nel 2020 dopo aver svolto l’incarico di vice prefetto di Palermo.

Queste le prime parole della Prefetta appena insediatasi:

I primi messaggi di benvenuto sono arrivati dai sindacati. “A nome della Uil Trapani auguro buon lavoro alla nuova prefetta che grazie all’esperienza maturata sul campo, sono certo saprà dare un importante contributo di mediazione e supporto nelle azioni a sostegno della comunità locale. In un momento in cui si registrano numerose difficoltà, in diversi ambiti del tessuto produttivo e sociale, la piena collaborazione tra le parti è più che mai fondamentale”, afferma il segretario generale Tommaso Macaddino che continua: “Le criticità con le quali ci confrontiamo ogni giorno vanno sicuramente affrontate attraverso l’impegno comune, nell’ottica di una collaborazione fattiva tra le istituzioni e le parti sociali presenti sul territorio. Ci auguriamo, pertanto, di poter incontrare al più presto la prefetta Lupo per lanciare le basi di un proficuo confronto”.

Il segretario di Uil Trapani Palermo Leonardo La Piana aggiunge: “Dato il momento di forte difficoltà vissuto dai cittadini, famiglie, pensionati, giovani, oggi più che mai serve un confronto continuo fra le realtà sociali e istituzionali. Noi come sempre siamo pronti a confrontarci e discutere delle vertenze calde, del necessario e continuo contrasto alle infiltrazioni mafiose e alle attività illegali che soffocano l’economia buona”.