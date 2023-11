Le peculiarità di Pantelleria presentate al primo Forum sul turismo sostenibile dei patrimoni dell’umanità

La direttrice dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha portato l’essenza dell’isola di Pantelleria a CastelBrando, Treviso, dove è intervenuta in occasione del primo Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile dei siti patrimonio dell’umanità, organizzato dalla Regione Veneto e dall’Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Paesaggio del Prosecco Superiore in collaborazione con The European Hous Ambrosetti, Prosecco Doc Italian Genio e il Consorzio di Tutela della Valdobbiadene Docg.

Dopo i saluti istituzionali del Ministro al Turismo Daniela Santanchè e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sono seguiti numerosi interventi di personalità del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale messi a confronto per dare una nuova visione di turismo sostenibile per il Paese e suggerire linee di azione per realizzare la transizione verso la sostenibilità.

Pantelleria è stata presentata alla platea, dalla direttrice Anelli, in tutte le sue caratteristiche che la rendono unica in termini di paesaggio rurale, tale da poter vantare ben due patrimoni Unesco: la pratica agricola della vite ad alberello e l’arte dei muretti a secco.

Riconoscimenti che celebrano la straordinarietà del lavoro dell’uomo e la perseveranza di tutta la comunità locale a salvaguardare al meglio territorio e tradizioni. Un esempio di tutela e valorizzazione unico e originale quello di Pantelleria che tiene testa a tutte le realtà nazionali rappresentate durante l’evento e che è esempio di buone prassi anche in termini di sostenibilità ambientale con tutti gli adeguamenti che hanno seguito gli operatori del settore turistico fino ad ottenere la Carta europea del turismo sostenibile.

Nel corso della giornata è stato presentato il rapporto strategico del “Turismo sostenibile e patrimonio del territorio: quali sinergie e quali impatti economici, sociali e ambientali”, a cura di The European House – Ambrosetti. Si tratta di un’approfondita analisi sul valore del turismo per il sistema-Paese e su alcuni primati che portano l’Italia al primo posto al mondo per siti UNESCO, prima destinazione enogastronomica e primo paese per il numero di paesaggi culturali riconosciuti dall’UNESCO. L’occasione è valsa per acquisire migliori competenze e strategie da poter adeguare al contesto dell’isola e della comunità pantesca per rafforzare e tutelare l’identità.