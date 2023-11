Beppe Grillo “Non sono in grado di guidare un movimento”

MILANO (ITALPRESS) – “Non posso condurre o portare a buon fine un movimento politico, mi sono ritirato a guardare cosa succede, la mia era una rabbia buona”. Lo dice Beppe Grillo, fondatore del M5s, ospite di “Che tempo che fa” sul canale Nove. “Mi ero anche iscritto al Pd ad Arzachena”, racconta.

“Io sono qui per sapere chi sono e cosa pensate di me e chi siete voi – aggiunge – Io sono il peggiore, sì sono il peggiore… Io ho peggiorato questo Paese, non c’è battuta. Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni”. “Questo governo – aggiunge – è una decalcomania: più gli sputi sopra più si appiccica. Devi stare fermo, si asciuga e si stacca… Questo governo cerca di fare quello che può”.

-foto ufficio stampa Che tempo che fa –

