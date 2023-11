La pioggia arriva anche in Sicilia: allerta gialla nel fine settimana

Il Ponte di Ognissanti ha regalato giornate ancora insolitamente calde in Sicilia, con temperature massime comprese tra i 25 e i 30° sull’isola. Il fine settimana, però, dovrebbe portare a una prima inversione di tendenza, come evidenzia il bollettino della Protezione Civile Regionale, che per la giornata di sabato prevede precipitazioni sparse, prevalentemente concentrate nella mattinata, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, ma di intensità non preoccupante. Saranno in calo le temperature, specie le minime, mentre i venti saranno forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca. Molto agitati i mari, soprattutto sul versante occidentale dell’isola.