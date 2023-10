Salvini a Schifani “Pieno apprezzamento per il governo siciliano”

ROMA (ITALPRESS) – “Pieno apprezzamento per il lavoro del governo regionale”. A confermarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di un incontro al Mit.

Al centro del colloquio, tra l’altro, i dossier di interesse comune con un aggiornamento sulla situazione dei principali cantieri.

Secondo quanto rende noto il ministero, è stata espressa grande soddisfazione per la manovra economica “che prevede e conferma investimenti rilevanti sulle infrastrutture dell’isola a partire dal collegamento stabile tra Sicilia e Calabria”.

In particolare, Salvini ha ringraziato Schifani “per l’impegno e la serietà con cui la Regione Siciliana ha condiviso l’urgenza e l’importanza di una simile opera pubblica”.

