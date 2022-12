Libero Consorzio di Trapani: il Commissario Cerami resta fino a marzo 2023

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Comuni di Trapani, Raimondo Cerami, rende noto che con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 613/GAB del 29 dicembre 2022 è stato prorogato fino al 31 marzo 2023 alla guida dell’ex Provincia.

Grazie a questa proroga, potranno quindi essere portate a termine alcune importanti iniziative adottate dal Commissario Straordinario nell’interesse di tutto il territorio provinciale.

Cerami menziona: l’assunzione di 2 funzionari tecnici ingegneri per portare a termine i tanti finanziamenti nazionali e regionali ottenuti sia in materia di viabilità che in materia di edilizia scolastica. A ciò si aggiunge l’avvio delle selezioni per l’assunzione di n. 3 Dirigenti ex art.110 d.lgs. 267/00, i cui bandi sono stati da poco pubblicati e che saranno definite nei prossimi mesi.

“Esprimo grande soddisfazione per queste iniziative sulle politiche del personale intraprese perché un Ente di area vasta, quale è appunto, il Libero Consorzio di Trapani, non poteva più rimanere, senza alcun dirigente, in considerazione anche delle grandi opportunità che le diverse fonti di finanziamento, soprattutto del PNRR, offrono agli enti territoriali. Per tali risultati raggiunti – continua – intendo ringraziare il nuovo Segretario generale dell’Ente, Fabio Martino Battista, che sin dal suo insediamento ha lavorato intensamente senza risparmiarsi per portare avanti le tante iniziative avviate, avendo raccolto una sfida non certo facile”.