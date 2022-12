Marsala: ci sono i debiti fuori bilancio, si riunisce il Consiglio comunale

Come da tradizione, il Consiglio comunale torna a riunirsi anche a cavallo delle festività natalizie per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Nella convocazione diramata dal presidente del massimo consesso cittadino Enzo Sturiano, tra i 14 punti all’ordine del giorno figurano, infatti, cinque debiti fuori bilancio che dovranno essere posti in votazione. Tra gli altri punti, figurano un odg (indagine conoscitiva su interventi di pubblico interesse), un atto di indirizzo (ripristino di condizioni di decoro, pulizia e benessere degli animali presso il canile municipale) e quattro relazioni (attività dell’esperto del sindaco; indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del piano rifiuti; indagine conoscitiva per il turismo; indagine conoscitiva sullo stato degli impianti sportivi cittadini).

Le sedute consiliari si svolgeranno a Sala delle Lapidi (Palazzo VII Aprile) e sono state programmate per il 20, 21 e 27 dicembre, a partire dalle 16.