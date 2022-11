Castellammare: si stacca un masso e finisce in strada, nessun danno

L’ondata, per il momento abbastanza moderata, di cattivo tempo, che si è abbattuto nella Sicilia Occidentale, in Provincia di Trapani non ha provocato particolari conseguenze.

Occorre dire che il peggioramento, che nella giornata di oggi si è attenuato, secondo le previsioni meteorologiche, sembra essere atteso nella giornata di domani, martedì 22 novembre.

L’unico episodio di un certo rilievo che non ha comunque avuto alcun danno, si è verificato nella Strada Statale 187, verso Castellammare del Golfo. Qui un grosso masso, distaccandosi dal costone roccioso che sovrasta la Statale, è precipitato sulla stessa. Nessun danno perchè fortunatamente non transitava nessun veicolo.

Non è la prima volta che a causa del maltempo si verificano episodi del genere. Immediatamente, in serata, il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sono in corso ulteriori verifiche.

“Sono in contatto con la Prefettura – ha spiegato il sindaco Nicolò Rizzo -. Abbiamo fatto un immediato sopralluogo con la Protezione Civile del Comune, l’Anas e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si registra alcun danno alle persone o ai mezzi”.

Il tratto specifico in cui si è verificato il distacco del masso, si trova nella zona cosiddetta “Fraginesi”, lungo la strada che collega la città del Golfo con Trapani.