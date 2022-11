Castellammare: in giro con il braccialetto elettronico, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato per il reato di evasione, un 47enne nato a Formia (LT) in atto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Castellammare del Golfo.

I Carabinieri di Alcamo, avendo ricevuto l’allarme dal dispositivo dell’uomo, sono giunti in poco tempo presso il domicilio d’interesse constatando l’assenza del prevenuto.

Si mettevano così alla ricerca del soggetto rintracciandolo dopo pochi minuti mentre rincasava. Tratto in arresto veniva sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.