Al Santuario Madonna della Cava domenica di messa con Fra Volantino

Una iniziativa con i “Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria” al Santuario Madonna della Cava di Marsala.

Questo pomeriggio la celebrazione eucaristica verrà presieduta da Fra Volantino alle ore 17.45, che torna in Città come presbitero.

Fra Volantino viene ordinato sacerdote il 21 ottobre 2022, da S. E. Mons. Antonio Staglianò con la presenza anche del Vescovo Angelo Giurdanella. È attualmente vicario parrocchiale della Cattedrale di Noto e del Santuario “San Francesco all’Immacolata”, nonché direttore della Mensa dei Poveri della città di Noto. È attualmente vicario parrocchiale della Cattedrale di Noto e del Santuario “San Francesco all’Immacolata”, nonché Direttore della Mensa dei Poveri della città di Noto.

Un pò di storia_ I Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, nacquero nell’aprile del 1999 da un’intuizione spirituale di fra’ Volantino Verde, al secolo Giunta Corrado, ex ateo nativo di Ispica (RG) nella diocesi di Noto, nell’impegno di riproporre ai nostri tempi – per quanto possibile – uno stile di vita evangelico che fosse simile a quello dei primi carmelitani, contemplativi, e particolarmente simile a quello dei primi francescani, itineranti e poveri.

Tutto questo al fine di imitare ancor meglio Gesù contemplativo nel deserto (cfr. Mt 4, 1-11) e nell’orto degli ulivi (cfr. Lc 22, 39-46), ed evangelizzatore nella Galilea delle genti (cfr. Mc 1, 14-15; 16, 5-7). Tale intuizione corrispondeva poi alle attese di tanta gente che auspicava vedere una Chiesa materialmente più povera e concretamente sempre più autentica, come quella dei primi Apostoli o come le comunità dei primi francescani poveri.

Da ciò, prese dunque concretamente il via l’esperienza del Fondatore e del primo nucleo comunitario, che si denomina sinteticamente pfsgm, con un fine utile nuovo che – come dice il CIC – deve essere ben chiarito fin dall’inizio (Cfr. can 304§1-2)1, ovvero quello di far ritornare a Dio e alla Chiesa, attraverso la testimonianza di una radicale povertà evangelica, il maggior numero di persone che dicevano di essersi allontanate dalla pratica della fede e così poter arrivare, proprio mediante questa nuova comunità, là dove difficilmente arriva l’ordinaria azione pastorale della Chiesa.

La comunità nasce il 14 aprile 1999 a Ispica nella diocesi di Noto; nel 2003 la comunità è presente anche nella diocesi di Mazara.

Il 30 Maggio 2014 i Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria – dopo essere stati a lungo tempo seguiti nella formazione e nella vita, da Mons. Angelo Giurdanella, allora Vicario Generale della Diocesi di Noto, nonché tutore della stessa comunità – ricevono l’approvazione ad experimentumdel loro Statuto, per un periodo triennale, mediante il Decreto Episcopale di Sua Ecc.za Mons. Antonio Staglianò come “Associazione Pubblica di Fedeli in vista di Istituto di Vita Consacrata”. Nel quinto anno dalla prima approvazione ad experimentum, la comunità riceve l’approvazione definitiva dello Statuto, con Decreto Episcopale di Mons. Antonio Staglianò del 31 Maggio 2019.

La comunità è attualmente presente oltre che in tre diocesi e a Roma in Italia anche in Messico e negli USA. Fra Volantino è fondatore anche dei gruppi di Preghiera Mariana adp-vv, diffusi in tutto il mondo di cui uno è presente anche qui nella nostra diocesi a Petrosino guidato dai genitori di Padre Giuseppe Pipitone. Fra Volantino è fondatore anche dei missionari laici adp-vv fpd che volendo dare più tempo a Dio nella loro chiamata laicale, vivono più da vicino l’aspetto missionario proprio dei pfsgm.