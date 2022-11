Marsala: si sente male in Tribunale, muore poco dopo

Un uomo è morto stamani al Tribunale di Marsala. Pare si tratti di un 59enne che, mentre stava testimoniando in un processo, ha accusato un malore al petto.

Sul posto sono stati chiamati subito i soccorsi, l’uomo è stato trasportato giù per le scale in barella mentre i paramedici praticavano le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza del 118, giunta sul posto da Mazara del Vallo.

Trasportato in ospedale, l’uomo poi è deceduto.

Secondo quanto scritto sul suo profilo Facebook dall’avvocato Fabio D’Anna che si trovava, come tanti suoi colleghi, in Tribunale, sono stati momenti concitati e disperati, che hanno destato non poca emozione tra i presenti.