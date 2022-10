Aiuti all’Ucraina, scrive Aldo Sciacca: “Il Comune non ha fornito alcun mezzo alle associazioni”

Personalmente desidero ringraziare in primis la ditta Cerami di Marsala che a suo tempo ha contribuito gratuitamente al trasporto da Marsala a Trapani gli aiuti alimentari per la popolazione dell’Ucraina, considerato che l’ Amministrazione Comunale di Marsala non ci ha fornito un mezzo per permettere tale servizio.

Un ringraziamento particolare va a Salvatore Adamo che ha collaborato in prima persona a questo gesto di solidarietà e ha menzionato le Guardie Ambientali Centro Italia, le Pantere Verdi e tutte le Associazioni di Volontariato che abbiamo collaborato a questo magnifico evento, grazie anche a tutti i cittadini che si sono prodigati a portare merce di prima necessità.

Ovviamente gli stessi ringraziamenti non possono esseri rivolti all’ Amministrazione Comunale di Marsala e neanche all’ Assessore alle politiche Sociali e ai Dirigenti Comunali coinvolti in questa raccolta di prodotti di prima necessità, in quando gli stessi dopo una prima riunione operativa nel palazzo municipale, ci hanno abbandonati a noi stessi, preferendo fare come sempre passerelle elettorali.

Questa Amministrazione Comunale non ha mai veramente considerato e coinvolto nelle varie iniziative le associazioni di volontariato presenti nel territorio, non ha mai premiato le varie Organizzazione di Volontariato, dove noi Volontari possiamo dedicare al territorio il nostro tempo libero, ma non siamo un istituto di beneficenza, ed infatti molte associazioni presenti a Marsala abbiamo seri problemi di sopravvivenza finanziaria ed a tal proposito comunico che le Guardie Ambientali Centro Italia hanno momentaneamente sospeso i propri servizi nel territorio marsalese per mancanza di fondi o di rimborso spese mai avute da questa Amministrazione Comunale

Mi auguro che in un prossimo futuro tutte le Associazioni di Volontariato di Marsala possano avere piena visibilità e che i volontari possano avere più gratificazione e che questa Amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Grillo abbiano finalmente piena visione di quello che è il vero e reale mondo dell’ Associazionismo, perché noi volontari ci siamo e vogliamo esserci, ma solo se ci sono le condizioni per continuare a fare i volontari.

Aldo Sciacca