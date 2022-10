Ingianni (Europa Verde): “Le acque del Modione di Selinunte scure e maleodoranti”

Ancora una volta le acque del Modione – fiume che sfocia a Marinella di Selinunte in territorio di Castelvetrano, una delle aree più interessanti dal punto di vista paesaggistico della Provincia di Trapani – arrivano alla foce scure e maleodoranti, causando dissesti ecologici che minacciano la biodiversità e la salubrità dell’ambiente.

“Europa Verde ritiene gravissimo che si continui ad assistere al mancato rispetto delle norme sul trattamento depurativo dei reflui sia da parte dei Comuni che dei privati – afferma la co-portavoce Antonella Ingianni -. Si deve sottolineare che, mentre si continua a distruggere impunemente habitat naturali, per la mancata attuazione della direttiva UE “acque reflue”, l’Italia paga 30 milioni di euro ogni semestre. E’ incredibile che le autorità preposte ed il governo locale e regionale non facciano nulla per uscire dall’emergenza scarichi inquinanti”.

“Noi di Europa Verde – continua – siamo convinti che in Provincia di Trapani, come in tutta la Sicilia, la cura dell’acqua è inderogabile e deve essere una priorità per la politica a tutti i livelli. Coinvolgeremo i nostri rappresentanti in Parlamento affinché si faccia chiarezza sulla vicenda”.