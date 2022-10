Pallamano: il nuovo Giovinetto Petrosino si prepara alla A2

Si riparte con la nuova stagione agonistica del campionato di serie A2.

Un lungo periodo di preparazione, alcuni cambiamenti importanti, come il cambio panchina con il croato Milenko Kljajic e l’arrivo di Constantino Bagatolli dalla Danimarca.

Il professor Onofrio Fiorino, che cede la squadra di A2 e l’under 17 a Kljajic, riveste ora il ruolo di coordinatore tecnico e allenatore della under 15, mentre i giovanissimi sono ancora affidati a Tommaso Fiorino che si occupa dei bambini dai 5/6 anni fino agli under 13.

Il capitano Enzo Abate, di fatto ormai sempre più vicino alla figura di dirigente della società, forte di una lunghissima esperienza in campo nel beach Handball, si occuperà del settore beach, che ha sempre avuto delle belle affermazioni nell’attività della società, ed in particolare la scorsa stagione, con l’acquisto di alcune pedine importantissime come Tomè, Gelo e Aragona e il trasferimento dei migliori atleti della società alla consorella Pacelli, ha vinto con la stessa il titolo regionale e conquistato il quarto posto nazionale con la squadra Senior.

Milenko Kljajic disporrà di una squadra composta per lo più da giovanissimi che hanno già ben figurato nelle stagioni scorse e nei campionati giovanili, e soprattutto in A2 conquistando nella scorsa stagione un sesto posto ragguardevole.

Trasferta molto insidiosa domani, sabato 22 ottobre sul parquet del CUS Palermo contro i cugini palermitani guidati dal duo Aragona – Tornambè; i palermitani condotti in campo da Alessandro Aragona faranno di tutto per portare l’intera posta in palio, ma gli uomini di Kljajic, pur con qualche defezione, vorranno da subito conquistare i primi punti molto pesanti.

La formazione a disposizione del neo tecnico è composta da:

portieri, Giovanni Marino, Nicolas Vinci, Simone Mascioletti – Raien Ben Soltana

Ali sinistre, Federico Lo Cicero – Samuele Summa – Gaspare Pantaleo

Terzini sinistri, Constantino Bagatolli – Antonino Marino – Sergio Mistretta

Centrali, Giorgio Ponticelli – Girolamo De Vita – Samuele Giacalone

Pivot, Giorgio Mannone – Davide Guccione – Vincenzo Armato – Daniele Lucido – Leo Pipitone

Terzini destra, Leonardo Pantaleo – Bruno Pipitone –

Ali destre, Giorgio Adamo – Andrei Asimionesei – Giacomo Chirco