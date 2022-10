Come proteggere la pelle del neonato: consigli e soluzioni

Come ogni mamma sa, la pelle di un neonato è particolarmente delicata: è molto sottile, sensibile e priva di protezioni, tende a seccarsi molto facilmente e non è in grado di termoregolarsi.

Insomma, la cute di un bambino piccolo non è ancora in grado di proteggersi in autonomia; sta quindi a noi intervenire ricorrendo a soluzioni che prevengano l’insorgenza di fastidiosi problemi cutanei.

Come salvaguardare la pelle dei nostri piccoli con l’arrivo del freddo?

Come abbiamo appena accennato, la cute dei bambini più piccoli necessita sicuramente di un’attenzione molto particolare se si vogliono evitare fastidiosi disturbi quali dermatiti, eritemi, scottature, arrossamenti, secchezza cutanea ecc. Soprattutto con l’arrivo della stagione autunnale, il freddo e il vento potrebbero seccare la pelle del tuo bebè: le ghiandole sebacee della pelle dei neonati non funzionano ancora alla perfezione, per questo motivo non riescono ancora a formare quel sottile strato di grasso che aiuta la cute anon seccarsi.

Per questo motivo, è importante aiutare la pelle dei più piccini a difendersi dal freddo e dal vento. Se la pelle del tuo bebè sta iniziando a seccarsi dopo che è stata esposta, anche solo per pochi minuti, al freddo, è necessario proteggerla con una crema idratante per evitare che la secchezza si trasformi in irritazione o in dermatite.

L’uso di una crema idratante neonato riveste quindi un ruolo fondamentale nella protezione della cute dei più piccoli ed è in grado di favorire il corretto sviluppo di quella barriera cutanea che fornisce la giusta protezione dai vari attacchi esterni (freddo, sole, vento, smog, microrganismi patogeni ecc.).

La soluzione ideale è la crema idratante con Complesso Prebiotico di Babygella, un brand che da più di trent’anni propone prodotti per la cura della pelle dei neonati (testati sotto il controllo di pediatri, dermatologi e oftalmologi); si tratta di una crema che svolge le seguenti azioni:

nutriente e idratante (grazie alla presenza di olio di crusca di riso, olio di mandorle dolci e burro di karité)

(grazie alla presenza di olio di crusca di riso, olio di mandorle dolci e burro di karité) lenitiva (grazie alla presenza di bisabololo, un alcol naturale dotato di proprietà calmanti, lenitive e antibatteriche, e di estratto di calendula, una pianta quest’ultima con proprietà lenitive e anti-arrossamento)

(grazie alla presenza di bisabololo, un alcol naturale dotato di proprietà calmanti, lenitive e antibatteriche, e di estratto di calendula, una pianta quest’ultima con proprietà lenitive e anti-arrossamento) prebiotica (per la presenza di galatto-oligosaccaridi – GOS – e xilitolo).

L’uso regolare di una crema idratante è la soluzione giusta per evitare che la pelle del nostro bambino si secchi e si irriti con tutte le conseguenze del caso (prurito, grattamento, arrossamenti, rischio di infezioni batteriche ecc.).

Nota – Il Complesso Prebiotico – costituito da galatto-oligosaccaridi, prebiotici da tempo consolidati in letteratura, e xilitolo, un alcol zuccherino presente naturalmente in molti cibi – è un prodotto in grado rafforzare il naturale microbioma della cute.

Per aiutare la pelle del tuo bebè senza correre rischi, ti consigliamo di acquistare i prodotti per la cura e per l’igiene dei neonati in farmacia o in parafarmacia, di assicurarti che gli ingredienti siano sempre di origine naturale, con pH 0 e senza aggiunta di sostanze chimiche.