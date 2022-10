A Trapani al via i banchetti dei giovani di Fratelli d’Italia contro Tranchida

I giovani meloniani scendono in piazza a Trapani contro l’amministrazione comunale. Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha lanciato nei giorni scorsi la discussa petizione nominata ‘Sfiduciamo Tranchida’, nel prossimo fine settimana predispongono i banchetti per la raccolta.

“Scendiamo in piazza con la raccolta firme principalmente per confrontarci con i nostri concittadini – dichiara Michele Ritondo di GN –. Il nostro è chiaramente un atto provocatorio ma soprattutto politico. Il consiglio comunale deve riprendersi il suo spazio, Tranchida è il sindaco non un commissario straordinario“.

Fine settimana di banchetti a Trapani per Fratelli d’Italia. Sabato mattina dalle 9 alle 12 alla Villa Margherita ed invece domenica, alla stessa ora, a piazza Saturno.

“Domenica in contemporanea al nostro banchetto ci sarà il consiglio comunale straordinario aperto ai cittadini sul tema allagamenti. Saremo a piazza Saturno anche come punto di riferimento per chi intende dare un segnale all’amministrazione uscente. – aggiunge Ritondo – Le firme che raccoglieremo nei nostri banchetti le consegneremo ai consiglieri comunali di opposizione”.