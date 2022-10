Meteo: la bomba d’acqua fa paura, le strade trapanesi tornano percorribili

Un’altra bomba d’acqua si è abbattuta ieri pomeriggio, fino a sera, in Provincia di Trapani, creando numerosi disagi. Molte persone sono rimaste bloccate senza poter uscire da negozi, palestre, attività, uffici, l’acqua piovana ha reso ancora una volta le strade impraticabili ma soprattutto le vie del centro storico e urbano.

Il maltempo si è nuovamente abbattuto con forza sulla provincia di Trapani, interessando soprattutto il capoluogo, ma anche Mazara del Vallo e Castelvetrano, dove si sono registrati allagamenti e disagi di notevole entità.



Dalle 19 alle 23.30 di ieri sera 31 interventi di soccorso sono Stati effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale a supporto di automobilisti in difficoltà o per far defluire l’acqua nei punti più critici anche attraverso procedure di prosciugamento. Numerosi gli interventi in coda.

Rinforzi sono arrivati anche da Palermo e Caltanissetta.

È stato raddoppiato il dispositivo di soccorso della sede centrale ed istituita la sala crisi per l’emergenza maltempo al Comando provinciale di contrada Milo.

L’Autobus si è ribaltato sulla Statale 624 Palermo-Sciacca fra Santa Margherita e Poggioreale a causa dell’allagamento stradale dovuto alle intense precipitazioni della serata, che hanno creato fanghiglia, portando pietre e tronchi sull’asfalto. Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l’intervento di Anas, vigili del fuoco e Carabinieri. Sul posto anche i volontari della protezione civile. I passeggeri sono stati tratti in salvo e hanno fatto regolarmente rientro nelle proprie abitazioni.

Marsala

A Trapani, dopo l’alluvione improvvisa della scorsa settimana, torna la preoccuazione.

La Protezione Civile ha innalzato ad Arancione lo stato di allerta meteo fino alla mezzanotte di ieri. Previste precipitazioni “… da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a localmente elevati sui settori centro-occidentali”.

Mazara

A Mazara si è vista la stessa scena di Trapani: auto completamente bloccate da pioggia a cascata in strada. Stamani i Vigili del Fuoco però, hanno verificato che le strade sono tornate percorribili: l’acqua piovana evidentemente è defluita subito.

A Marsala pioggia costante ma anche qui poco dopo essere cessata, le strade sono tornate pian piano facilmente transitabili.