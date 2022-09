Il voto a Marsala: M5S primo partito, la Ingianni porta Verdi-Sinistra al 10%

Il 51,78% dei marsalesi ha espresso il proprio voto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Si tratta di 33.609 votanti su 64.907 elettori. Alle precedenti nazionali, la percentuale di votanti era del 62,03%. Nonostante l’election day che univa regionali e politiche, dunque, il calo è stato considerevole (pari all’11,25%).

In molti aspetti, il voto marsalese rispecchia il trend nazionale e regionale: da un lato c’è l’affermazione della coalizione di centrodestra (con la candidata all’uninominale Marta Fascina vicina al 34%), dall’altro vede il brillante risultato del Movimento 5 Stelle, che da solo raccoglie il 28,25% dei consensi. Nel centrodestra Fratelli d’Italia è la lista più votata (16,39%) davanti a Forza Italia (12,43%), Lega (4,94%) e Noi Moderati (0,42%). Nella coalizione progressista il Pd è al 10,79%, ma spicca soprattutto il risultato di Verdi-Sinistra, legato alla candidatura come capolista di Antonella Ingianni (2808 preferenze, pari al 9,91% dei voti, mentre al Senato arriva poco sotto il 4%). Adesso si dovrà attendere la ripartizione dei seggi per sapere se la docente marsalese approderà a Montecitorio.

Sopra il 7% la lista De Luca sindaco d’Italia, mentre Azione-Italia Viva va al 4,1%, davanti a Italexit 1,99%, Unione Popolare con De Magistris (1,01%) e Italia Sovrana Popolare (0,99%).