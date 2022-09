Trapani: riaprirà la piscina coperta, riunione tra Comune e gestore

Nella giornata di ieri, si è tenuto un vertice tra il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore allo Sport Vincenzo Abbruscato, la dirigente del settore Sport Nunziata Gabriele e le società sportive che si occupano della gestione delle piscine scoperta e coperta.

All’ordine del giorno, la ricerca di risorse straordinarie, nel rispetto dei vincoli contrattuali, per far ripartire a breve il funzionamento della piscina coperta che ha subito fortemente gli effetti del caro energia, così come il mantenimento di quella scoperta.

“Avevamo già affrontato anche nei mesi scorsi le criticità relative agli incrementi dei costi di gestione, sollecitando la Regione Siciliana ad intervenire con appositi sostegni – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’assessore Abbruscato -. Siamo ora tornati a riunirci potendo invece vantare degli aiuti deliberati dal Governo Nazionale, pertanto siamo ottimisti per una soluzione che a breve porti alla riapertura della piscina coperta di via Tenente Alberti”.