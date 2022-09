Cento marsalesi firmano un appello al voto per Antonella Ingianni: “Un’occasione irripetibile”

Cento marsalesi hanno sottoscritto un appello al voto a favore di Antonella Ingianni, candidata alla Camera dei Deputati nella lista Verdi/Sinistra Italiana. Si tratta esponenti della società civile, della politica, delle professioni, dell’imprenditoria, della cultura, uniti dalla convinzione che la candidatura dell’insegnante e agronoma lilibetana possa essere un’importante opportunità di rappresentanza territoriale all’interno del prossimo Parlamento nazionale.

Di seguito il testo dell’appello: “La candidatura di Antonella Ingianni per il rinnovo della Camera dei Deputati rappresenta un’occasione irripetibile e che dobbiamo cogliere senza esitazione alcuna. Nel tempo dell’arrivismo e della mediocrità questa candidatura si fa testimonianza di sincero impegno civile. Il nostro appello è rivolto a quanti non si rassegnano. A quanti credono nel sacrosanto diritto di vedere rappresentate nelle Istituzioni le proprie prerogative, le proprie istanze. E questa volta è evidente, scorrendo le liste di tutti i partiti in posizione eleggibile non v’è traccia di un candidato o una candidata dei territori che ricadono nel collegio relativo. Fra i tanti paracadutati dalle segreterie di partito, che un istante dopo le elezioni com’è sempre stato dimenticheranno il collegio di provenienza, Antonella è l’unica espressione di questa terra. E per questa terra ha dato tanto. L’entusiasmo generato in queste prime settimane di campagna elettorale ci rende consapevoli che l’obiettivo è raggiungibile, è questo il vero voto utile! Un voto per la sostenibilità ambientale, per la tutela e la valorizzazione dei nostri patrimoni più importanti, un voto per i diritti di chi ha meno, per il lavoro, per uno sviluppo sostenibile, concreto e duraturo in una terra per troppo tempo dimenticata e che vuole imporre il proprio riscatto e guardare con fiducia alle sfide del futuro. Una terra ancora drammaticamente condizionata dall’emigrazione giovanile, la fuga di tutte quelle risorse che “altrove” trovano concrete possibilità di realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni. Una terra che esprime eccellenze in ogni ambito e che non vuole rassegnarsi all’idea che il destino cinico e baro l’abbia condannata all’arretratezza ed al sottosviluppo. Ed è tempo di invertire rotta, di riunire le migliori risorse in un progetto concreto e con uno sguardo deciso sul futuro. E noi intendiamo fare questo al fianco di una delle più belle espressioni che questa terra potesse esprimere. Ognuno di noi farà la propria parte. Noi ci siamo”.

