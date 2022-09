Appello Uilpa Trapani alle istituzioni: “Più posti ai vincitori di concorso in Provincia”

“È necessario che alla provincia di Trapani venga assegnato un numero maggiori di posti ai vincitori dei tanti concorsi pubblici che sono stati da poco espletati o sono in corso di svolgimento, nei settori della pubblica amministrazione”.

L’appello alle istituzioni parte dalla segretaria generale della Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro, che spiega: “L’attuale stagione concorsuale è molto importante per i nostri giovani che possono trovare una buona occupazione, ma anche per questo nostro territorio che ha bisogno di nuovi elementi da inserire negli uffici pubblici, da un lato per permettere il turn over, dall’altro per consentire l’inserimento di nuove persone nel mondo del lavoro. Molti uffici del nostro territorio attualmente si trovano con personale carente a causa dei pensionamenti, a fronte dei quali non viene immesso un numero quanto meno pari di lavoratori”.

“Dare un numero adeguato di posti ai vincitori di concorso al nostro territorio – conclude Catanzaro – permetterebbe da una parte ai vincitori di concorso di poter continuare a vivere nella loro città, dall’altra parte di avere uffici pubblici più efficienti grazie a un numero consono di dipendenti per espletare la mole di lavoro. Il tutto sicuramente contribuirebbe a creare benessere occupazionale e lavorativo nella provincia di Trapani”.