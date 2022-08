A Favignana al via i casting per film ambientato negli anni 90

La KINO Produzioni S.R.L per prossimo progetto Cinematografico, le cui riprese avranno luogo presso l’isola di Favignana nel mese di ottobre (film ambientato a metà anni 90), è alla ricerca di:

Piccoli Ruoli, Figurazioni Speciali e Figurazioni Semplici di età compresa fra i 6 anni e i 75 anni. Si cercano solo persone residenti a Favignana, Marsala, Trapani.

Chi fosse interessato dovrà presentarsi nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 agosto, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00, presso l’ex stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, in via Amendola 29, a Favignana.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti documenti:

CARTA D’ IDENTITA’

TESSERA SANITARIA

Inoltre la produzione sta cercando anche:



– n. 1 RAGAZZO (Cosimo), residente sull’isola/Marsala/Trapani con appoggio su Favignana, di età compresa fra i 18 anni e i 25 anni (ragazzo bello, tipico isolano e con sguardo intenso, che sappia guidare PICK-UP e che non abbia tatuaggi molto visibili). .

– n. 1 COPPIA DI FIDANZATI/AMICI residenti sull’isola/Marsala/Trapani con appoggio su FAVIGNANA (età 20-35 anni circa).

In relazione alle disposizione governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti, a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set, a test sierologico e/o tampone. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico della Kino Produzioni.