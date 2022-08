Politiche, sono 101 i simboli presentati per le elezioni

Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere alle elezioni politiche in programma il 25 settembre. I simboli sono stati presentati da 98 soggetti politici. Ben 26 contrassegni contengono il nome di un leader.

Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell’Interno esaminò 103 contrassegni depositati ma ne ammise 75.

Tra gli ultimi simboli depositati arriva anche “Italiani con Draghi – Rinascimento”, unico logo con il nome del presidente del Consiglio: oltre alla scritta Italiani con Draghi il simbolo è corredato da una striscia tricolore. A quanto si apprende al ministero, sarebbe presentato da un cittadino comune.