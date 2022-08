Piano Scuola 4.0 fondi PNRR anche agli istituti della Provincia di Trapani. Ecco la tabella

Prende il via il Piano Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che, attraverso i fondi del PNRR, consentirà di trasformare 100 mila classi tradizionali italiane in nuovi spazi innovativi e laboratori dedicati alle professioni digitali del futuro.

Un finanziamento che ammonta a 2,1 miliardi di euro, con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno.

“Un intervento concreto che trasformerà profondamente la scuola italiana, rivoluzionando i processi di apprendimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti, all’insegna della tecnologia e dell’innovazione”, annuncia la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Il piano è suddiviso in 2 azioni: la prima è denominata Next generation classrooms 100.000 classi innovative e prevede che ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica con un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 296 milioni; la seconda si chiama Next generation labs, ovvero gli spazi per le professioni digitali del futuro; questa azione si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado per realizzare laboratori in grado di sviluppare competenze digitali.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione dedicato al PNRR sarà possibile consultare il decreto di riparto.

Ne rientrano anche alcune scuole siciliane e tra queste molte sono della Provincia di Trapani a beneficiarne.