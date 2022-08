Teatro D’Estate, a Valderice si prosegue con Sergio Vespertino

La rassegna “Teatro D’Estate 2022” organizzata e diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo con il patrocinio del Comune di Valderice, prosegue mercoledi 10 agosto al Teatro “On. Croce” con lo spettacolo “Fiato di Madre” di e con Sergio Vespertino con le musiche di Pierpaolo Petta alla fisarmonica.

Con argute trovate comiche, con fraseggi intelligenti e carichi di ironia, Sergio Vespertino fa rivivere l’infanzia di ognuno di noi e i “microtraumi” che hanno accompagnato la nostra crescita grazie alle migliaia di raccomandazioni delle mamme. Ritmi serrati e ad un susseguirsi di continue risate daranno vita ad uno spettacolo estremamente comico, da rivedere anche più di una volta da soli o con tutta la famiglia.

Il prossimo spettacolo della rassegna è in programma per sabato 13 agosto e vedrà protagonista l’attore Rosario Terranova in “Figli degli anni 80”.

Tutti i biglietti degli spettacoli sono in vendita online su Liveticket alla pagina www.liveticket.it/oddomanagement/teatrodestate.

Sono previsti anche convenienti abbonamenti e mini-abbonamenti. Per qualsiasi informazione si può contattare la Oddo Management al 342.0330263 (Katia Oddo).