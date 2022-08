Covid 5 agosto, calano i contagi. In Sicilia si registrano 2825 nuovi casi

Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore tra giovedì e venerdì 5 agosto, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il tasso è 17%, stabile rispetto al 17,7% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 223.852 tamponi. Sono invece 351 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.397, cioè 337 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus 5 agosto – Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 16.00 di oggi, venerdì 5 agosto.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 2.825