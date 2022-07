Caterina Chinnici a Marsala: “Cambiamo la Sicilia, ma dialoghiamo con tutti” VIDEO

Approda anche a Marsala la “rivoluzione gentile” di Caterina Chinnici. Un progetto di cambiamento per la Sicilia, che non rinuncia al confronto con chi è rimasto a distanza dal campo progressista. Prima tappa, le primarie presidenziali del 23 luglio, a cui l’europarlamentare è candidata assieme a Claudio Fava e Barbara Floridia, con un occhio attento a quanto sta accadendo a Roma, intorno a quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di vita del governo Draghi (e, verosimilmente, della legislatura)

“La Sicilia e i siciliani hanno tanta bellezza da poter esprimere, che però è stata compressa. È il momento di avviare un processo di cambiamento, mettendo a frutto le potenzialità che ci sono”, afferma la Chinnici, chiarendo di essere la candidata del Pd, ma di rivolgersi a tutti i siciliani, nel segno di quella trasversalità che anche all’Europarlamento le ha permesso di dialogare con tutti.

Tanti i temi toccati, dalla cultura all’ambiente, dal lavoro alle politiche energetiche, fino alla mobilità e al futuro delle giovani generazioni. .

“Occorre un programma di governo che tocchi tutti questi temi, ma con una visione di prospettiva”, ha aggiunto Caterina Chinnici soffermandosi poi sull’opportunità offerta dai fondi del PNRR: “Sono di importanza vitale per la Sicilia, non possiamo rischiare di perderli, così come purtroppo avviene per i finanziamenti ordinari”.

Un passaggio a parte per la trasparenza negli uffici regionali, a cui dedicò molto impegno quando, da assessore alla funzione pubblica del governo Lombardo, si fece promotrice di una legge rimasta inattuata. “Dove non c’è trasparenza c’è corruzione e dove c’è corruzione possono annidarsi gli interessi della criminalità organizzata. La prima cosa che farei, da presidente della Regione, sarebbe l’applicazione della riforma della macchina amministrativa approvata dieci anni fa”.

All’inizio dell’incontro, gli interventi del dirigente regionale Antonio Ferrante e del segretario provinciale Domenico Venuti, che hanno insistito sull’importanza della condivisione e della partecipazione alle primarie presidenziali della settimana prossima in Sicilia. “Siamo qui assieme a una persona mite, col sorriso sulle labbra, che nonostante le difficoltà personali ha continuato a credere nella Sicilia”. “Confidiamo in Caterina Chinnici per una svolta nella nostra isola”, ha aggiunto il segretario del Pd di Marsala, Paolo Pace.