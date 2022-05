Coronavirus nel trapanese: i casi in totale sono 3.963

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, domenica 15 maggio 2022.

Questa la situazione nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 360, Buseto Palizzolo 35, Calatafimi Segesta 45, Campobello di Mazara 113, Castellammare del Golfo 142, Castelvetrano 174, Custonaci 82, Erice 244, Favignana 84, Gibellina 17, Marsala 850, Mazara del Vallo 369, Misiliscemi 10, Paceco 122, Pantelleria 102, Partanna 76, Petrosino 59, Poggioreale 3, Salaparuta 11, Salemi 97, San Vito Lo Capo 40, Santa Ninfa 23, Trapani 717, Valderice 158, Vita 30.

In pochissimi giorni da 5mila i casi di Covid in Provincia sono scesi a 3.963 (-195), con 660 deceduti, dato stabile, e 99.097 guariti, ovvero 353 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

Solo 1 ricovero in intensiva, 16 in semi-intensiva con un notevole aumento (+8), 39 sono ricoverati in degenza ordinaria e 13 in Rsa o Covid Hotel (+1).