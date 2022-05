Si dimette il direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese

Si è dimesso dal suo ruolo di direttore dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, il direttore artistico Matteo Beltrami.

“Prendo atto delle dimissioni formalizzate a mezzo stampa da parte del Maestro Beltrami, che ringrazio per il lavoro svolto. Quale Sindaco della Città di Trapani, assicuro che l’impegno del Luglio Musicale continuerà tanto nell’azione di risanamento quanto nella programmazione artistico culturale. A brevissimo, verrà diramato l’avviso per le audizioni per il completamento dell’orchestra, con l’auspicio che i tanti talenti del territorio vogliano al pari candidarsi a concorrere”.