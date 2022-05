Lutto al Comune di Marsala, è morto il dirigente Luppino

Lutto al Comune di Marsala. E’ infatti deceduto il dirigente Sebastiano Luppino. Originario di Campobello di Mazara, aveva a lungo guidato il settore Bilancio e Finanze ad Alcamo, prima di chiedere la mobilità per Marsala, dove era stato trasferito alcuni mesi fa, venendo assegnato alla guida del settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo.

Numerosi gli incarichi ottenuti negli anni scorsi nella pubblica amministrazione, anche come esperto o consulente in materia finanziaria, a Marsala (nel 2013) e in altri centri della provincia di Trapani.

Non ancora chiara la dinamica del decesso. Pare, comunque, che il 62enne dirigente comunale si sarebbe tolto la vita.

La triste notizia ha creato sconforto e smarrimento tra dipendenti e amministratori.

Il sindaco Massimo Grillo, la Giunta Municipale, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e l’intera Assemblea civica esprimono sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia.