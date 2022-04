Marsala: segnalata una buca in contrada Terrenove Bambina

Un nostro lettore, Salvatore Giovanni Montalto, ci ha segnalato la presenza di una buca presso una carreggiata della periferia sud di Marsala. In particolare, la voragine che si è aperta lungo l’asfalto si trova in contrada Terrenove Bambina, nei pressi delle Cantine Alcesti. Si auspica, come sempre in questi casi, un pronto intervento di ripristino del manto bituminoso, in modo da evitare problemi agli automobilisti in transito. Al contempo, si raccomanda cautela nell’attraversamento della citata arteria viaria.