Tennis Serie C: una vittoria e un pari per il Sunshine Marsala team A

Nel campionato di serie C Maschile di Tennis, si è conclusa con una vittoria ed un pareggio la doppia trasferta aretusea per il Sunshine Biotrading A di Marsala. Il team ha vinto agevolmente contro il CT Farina per 51, impattando invece nella giornata successiva con un 3 pari contro il forte team del mattono del match ball Siracusa. Amaro in bocca per i tennisti marsalesi che sfavoriti nel pronostico sono stati ad un passo dal colpaccio.

Il Campionato continuerà l’8 maggio con il Sunshine team A impegnato in casa con i play off in una partita secca contro il TC Leonforte, mentre il team B giocherà i play out in trasferta con il TC Farina di Siracusa, in un incontro di andata e ritorno.

Tabellino delle gare

Sunshine Biotrading A-TC match ball SR 3-3;

Cardinale-Zito 61-30 rit.;

Parisi-Zuccarini 67-64-63;

Magaddino-Sammatrice 26-26;

Pulizzi-Conigliaro 62-57-26;

Magaddino/Cardinale-Siringo/Zuccarini 64-62;

Pulizzi/Parisi-Sammatrice/Conigliaro 46-26.

In foto da sinistra: Domenico Parisi, Gabriele Magaddino, Giuseppe Pulizzi, Giorgio Parisi, Francesco Cardinale, Luca Missuto.