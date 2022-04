Elezioni comunali, a Palermo Forza Italia e Lega propongono il ticket Cascio-Scoma

Per le elezioni comunali di Palermo Forza Italia e Lega propongono il ticket Cascio-Scoma. L’annuncio è stato dato dai coordinatori Gianfranco Miccichè e Nino Minardo.

“Francesco Cascio sindaco e Francesco Scoma vicesindaco. Un ticket che vincerà a Palermo risollevando la città dal disastro finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni. Una scelta condivisa dalla Lega Prima l’Italia e da Forza Italia che sancisce la fine di settimane di sterili polemiche e che consente di avviare in tempo una campagna elettorale convincente e di alto livello”, affermano.

“Una scelta – continuano – che, ne siamo convinti, unirà ancora di più il centrodestra evitando frammentazioni autolesionistiche e incomprensibili per i cittadini. Ai palermitani servono forma e sostanza per rigenerarsi assieme alla loro città con amministratori validi, esperti, preparati. Il futuro vicesindaco Francesco Scoma, che ringraziamo in particolare per il grande senso di responsabilità, e il futuro sindaco Francesco Cascio sono le figure che garantiranno la rinascita di Palermo nel segno del buon governo. Facciamo un appello a tutti i nostri alleati affinché convergano su un progetto del centrodestra unitario e vincente perché questo è ciò che ci chiedono i palermitani”.

Un appello in tal senso viene anche dall’ex presidente del Senato Renato Schifani: “A Palermo purtroppo ogni partito della coalizione si sta muovendo in piena autonomia, col rischio di avvantaggiare la sinistra che ha individuato un candidato unitario già in campagna elettorale. Il mio partito, in questo scenario, ha ieri proposto la candidatura di Francesco Cascio, che ritengo di spessore per le sue qualità umane, professionali e il suo autorevole percorso istituzionale. Continuo comunque a sperare fortemente che a Palermo il centrodestra ritrovi al più presto quei valori dell’unità che, con i suoi buon governi, hanno cateterizzato buona parte della vita politica del paese”.

