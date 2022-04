Il Rotary Marsala entra al Liceo Classico per le nozioni di primo soccorso

Un corso per il primo soccorso e per l’uso del defibrillatore si è tenuto per gli studenti del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala organizzato dal Rotary Club Marsala.

La dirigente scolastica Maria Luisa Asaro ha aperto il corso insieme al Presidente del Rotary Daniele Pizzo, ricordando le varie occasioni di collaborazione fra le due istituzioni, auspicando di continuare in tale cammino comune. Il corso è stato tenuto dal vice presidente del Club, Riccardo Lembo e dalla istruttrice Simonetta Alagna, collaborati durante la parte pratica dal figlio Giuseppe Lembo.

Da parecchi anni la famiglia Lembo ed il Rotary Marsala portano avanti il progetto “Marsala, Città-Cardioprotetta” che prevede la formazione del più alto numero di cittadini nelle tecniche di primo soccorso cardio-polmonare e nell’uso del defibrillatore. Sono stati distribuiti agli studenti alcuni pieghevoli realizzati dal Rotary per il progetto “SPES” che illustrano ed informano sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione dall’infezione da coronavirus e sull’importanza della vaccinazione.

Il primo illustra le regole di comportamento per l’uso del monopattino elettrico, della bicicletta e del motorino; il secondo, dopo aver illustrato le corrette tecniche di disinfezione delle mani e delle superfici, cerca di rispondere alle principali domande sulla sicurezza e sull’importanza della vaccinazione.