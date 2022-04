Ausiliari del traffico, ad Erice adesso possono anche multare

Sono state assegnate con decreti sindacali, sulla base dell’art. 12 bis del Codice della Strada inserito nel Decreto Semplificazioni, nuove competenze agli ausiliari del traffico della SOES, la ditta che gestisce i parcheggi pubblici a pagamento su stalli blu presenti nel territorio di Erice.

In base ai decreti, al fine di prevenire ed accertare violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di concessione, gli ausiliari del traffico saranno competenti ad intervenire e sanzionare violazioni in materia di sosta (compresa la rimozione dei veicoli). Naturalmente il servizio, che partirà domani, giovedì 14 aprile, sarà supervisionato dalla Polizia Municipale di Erice e, in particolare, dal responsabile del settore, Com. Magg. Armando Bellofiore. Gli ausiliari hanno superato un corso di formazione tenuto presso la sede del Comando della Polizia Municipale dallo stesso Comandante Bellofiore.