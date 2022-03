Calcio a 5 C1: il Mazara si impone sul Marsala per 6 a 3

Il Marsala Futsal nel match valido per la 19ª giornata di serie C1, deve ingoiare la seconda sconfitta consecutiva, stavolta ad opera del Futsal Mazara che si è rivelato un avversario più che ostico, come previsto sin dalla vigilia.

Finisce 3 a 6 con la formazione canarina che oltre ad una completezza di rosa di tutto rispetto ha fatto leva sulla perfezione tattica espressa dai giocatori in campo. L’espediente del quinto di movimento sin dalle battute iniziali ha fatto la differenza, mettendo in difficoltà il Marsala, per tutto l’arco della gara.

Una sconfitta che a sole tre giornate dalla fine della stagione regolare, non può che essere pesante in chiave play off e che potrebbe sapere di sentenza per i colori azzurri. In attesa che venga recuperato il match tra Primavera Marsala e Villaurea il Marsala Futsal rimane aggrappato alla quinta posizione in classica a quota 27 punti e sperare finchè la matematica lo consenta.

Ospiti in vantaggio già al quarto minuto con Buscaglia, hanno più volte sfiorato la possibilità del raddoppio non riuscendoci, grazie alle parate di Buffa, mentre il Marsala al 27esimo ha trovato il pari con Pizzo, andando così al riposo sull’uno a uno.

Nella ripresa al primo affondo il Marsala passa in vantaggio ancora con Pizzo che con un chirurgico destro piazza la sfera all’angolino più lontano, facendo esplodere di gioia i numerosi sostenitori di fede azzurra assiepati nella tribuna del Palasport.

Il Mazara si riversa a testa bassa nella metà campo marsalese e da un errore in fase di possesso di Pizzo trova il pari con Gomes. Buffa para quel che può e strappa applausi ma al 50° nulla può sulla conclusione dell’ex Farina. Sul 2 a 3 a cinque minuti dal termine anche il Marsala si schiera col portiere di movimento ma da una palla persa, arriva anche il 2 a 4 ancora a firma di Farina.

Pizzo, immediatamente firma la sua tripletta personale e riaccende le speranze ma dalla distanza, sfruttando la porta libera Marques Fernandez per due volte indirizza la palla in fondo al sacco per il 3 a 6 definitivo.

Il tabellino della gara:

Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Patti, Foderà, Kaio, Taormina Gaspare, Li Causi, Emiliano, Cornell, Perrella, Genna Marco, Emiliano. Allenatore Marco

Anteri

Futsal Mazara: Cannavò, Durante, Burzotta, Sousa, Assumpcao Giovanni, Farina, Assumpcao Gustavo, Falco, Buscaglia, Gomes, Marques, Sammartano. Allenatore Enzo Bruno

Arbitri: Caico e Colletta entrambi della sezione di Trapani;

Marcatori: 4’ Buscaglia (Maz.) 27’, 31’ e 55’ Pizzo (Mar), 47’ Gomes,

(Maz) 50’ e 54’ Farina (Maz), 60’ e 60’ + 1 Marques Fernandez (Maz)

Ammoniti: 28’ Sousa Diaz (Maz), 48’ Foderà (Mar)

Note: Spettatori 350 circa.