Marsala, finisce in frantumi una pensilina della fermata bus, ferita una giovane

Siamo stati facili (e dispiaciuti) profeti. Oggi nella mattinata di sabato 26 marzo, si è staccato un grosso vetro della pensilina della stazione di Marsala dove in tanti pendolari che attendono il bus intercomunale ed è caduto addosso a una ragazza di 23 anni che è rimasta ferita.

Sulla via Francesco Crispi dove si trova la pensilina sono intervenuti i vigili urbani per il rilievo dell’accaduto oltre ai sanitari del 118 che hanno accompagnato la giovane al pronto soccorso.

A noi piace poco autocitarci, ma chi ci segue sa che nel passato ci eravamo occupati della pensilina in questione.

Il 12 novembre del 2020 uno dei vetri che circonda la pensilina nella mattinata era stato trovato in frantumi, scrivemmo la notizia chiedendo a chi di competenza (comune, società che usufrisce del sito) di intervenire per sgombrare il marciapiede dalla innumerevole quantità di vetro depositato dalla rottura.

Nessuno si interessò nell’immeditezza tanto che gli abitanti della zona, circa un mese dopo il 14 dicembre 2020 ci segnalarono che il vetro si trovava ancora sul marciapiede.

Ecco di seguito la lettera che ci indirizzarono: ” Io non so – ha ci ha scritto Federico P. – a chi appartenga la competenza di intervenire. Ho chiamato i vigili urbani che mi hanno reindirizzato all’Ufficio tecnico dove una gentile signorina mi ha detto che non hanno il personale adatto e che comunque forse non è di loro competenza. Ho provato a chiamare una delle compagnie di trasporti su gomma che fanno capolinea davanti alla struttura, ma mi hanno risposto che tutto ciò che è sul marciapiede non è di loro competenza. Alla mia domanda se l’avevano segnalato al comune, stranamente è caduta la linea telefonica e dopo non mi ha risposto più nessuno”.

Anche noi di Itacanotizie allora abbiamo cercato di comprendere di chi fosse la competenza ma non abbiamo ricevuto risposte definitive. Molti “vedremo” oppure “non è di nostra competenza”. Intanto, come abbiamo riportato nella versione cartacia del nostro quotidiano Marsala cè, vittima di vandali la pensilina ha continuato a perdere pezzi.

Ne era rimasto uno solo che oggi ha provocato danni fisici ad una giovane. Si poteva certamente evitare. Ora della pensilina è rimasto soltanto lo scheletro in acciaio. Speriamo bene.

Intanto rispetto alla foto che vedete pubblicata, la parte del vetro è stata rimossa e da quanto abbiamo appreso sul posto la competenza è privata. Rimane il fattio che il comune avrebbe, se non lo ha fatto, dovuto sollecitare nel corso di un anno e mezzo i lavori per il ripristino o per la pericolosa rimozione…