In Sicilia 5.946 nuovi casi di Covid e 19 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Calano i contagi Covid in Sicilia secondo il Ministero della Salute. I nuovi casi registrati oggi sono 5.946 (ieri 6.230), ma con un numero inferiore di tamponi processati, 38.814, rendendo il tasso di positività quasi stabile al 15,3%. Lievissimo incremento dei decessi, 19 (+1). I guariti sono 6.368 e gli attualmente positivi crescono di 1.906 unità attestandosi su un numero totale di 233.721. Al contrario scendono i ricoveri nei reparti ordinari, con 858 (-16), così come nelle terapie intensive, dove si trovano 60 degenti (-5) e 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 232.803 persone.

(ITALPRESS).