Discarica a Pizzolungo, sopralluogo della Polizia Municipale

Questa mattina gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato un sopralluogo nella via Saturno, nella frazione di Pizzolungo Piana di Anchise, nel territorio ericino, dove è stata rinvenuta un’altra microdiscarica di rifiuti abbandonati lungo la strada da ignoti.

“Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti al fine di rinvenire elementi utili all’identificazione dei delinquenti che hanno abbandonato i rifiuti, così da sanzionarli per come la legge prevede – spiega l’assessore con delega ad ambiente e Polizia municipale, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Purtroppo continuiamo ad assistere a questo triste fenomeno, ma assicuro che il Comune non è inerme dinanzi a tutto ciò. Anzi. L’attività di controllo da parte della Polizia municipale, anche in collaborazione col Nucleo Cites dei Carabinieri, infatti, ha già consentito di identificare alcuni tra gli autori di questi gesti scellerati che non resteranno certamente impuniti”.

“Aggiungo che il nostro CCR di contrada Rigaletta funziona molto bene e che proprio lì, durante gli orari di apertura, possiamo recarci per gettare i nostri rifiuti – aggiunge l’assessore Di Marco -. Presso lo stesso CCR possiamo peraltro trasportare gli ingombranti che, ricordo, possono anche essere ritirati a domicilio telefonando all’apposito numero verde. Comprendo che tutti noi vorremmo sbarazzarcene subito, ma non è accettabile abbandonarli per strada. Viviamo in una comunità e dobbiamo adeguarci alle regole e rispettare il nostro territorio. Per dubbi e supporto, ricordo, è possibile rivolgersi alla dottoressa Garuccio che si occupa della gestione delle segnalazioni oppure utilizzare l’app per smartphone Municipium, naturalmente dopo averla installata nel proprio cellulare”.