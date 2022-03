Contro la guerra, evento-raccolta fondi del TAM al Centro Sociale di Sappusi

“Contro la guerra” è un evento organizzato dal TAM – Teatro Abusivo Marsala, che prevede una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina.

Domenica 20 marzo, alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Centro Sociale di Sappusi, assieme alle associazioni Amici del Terzo Mondo, Archè Onlus, Libera Sezione di Marsala e i Rugby “I Fenici”, i ragazzi del TAM porteranno in scena le riflessioni di questo difficile periodo storico, già segnato da una pandemia e adesso sconvolto da una guerra molto vicina a noi, volta a sconvolgere un Paese, l’Ucraina, e l’assetto europeo.

“Questa “cosa” nasce da un’idea improvvisa, senza stare lì a pensare di mettere su uno spettacolo. Infatti, non è uno spettacolo. Non è tempo di spettacoli. È tempo, piuttosto, di riflettere, di attraversare la complessità degli eventi con parole buone, con pensieri capaci di andare oltre la superficie della spettacolarizzazione del dolore – afferma Massimo Pastore, direttore artistico del TAM -. Dove tutto resta “lontano”, dove tutto non ci riguarda, dove tutto ci turba nella misura in cui minaccia la nostra luccicante quotidianità. È tempo di azioni di pace e di aiuto. È vero: avremmo dovuto farlo prima. Per le donne, gli uomini e i bambini della Siria, dell’Afghanistan, dello Yemen e di tutte le guerre del mondo. Guerre, come sempre, tutte sbagliate, tutte crudeli, tutte pagate con il sangue degli innocenti. Di questo non aver agito prima, di questa assenza, ora, sentiamo il peso e la colpa”.

Ad esibirsi: Cristiana Sanguedolce, Giovanna Angileri, Anna Cammarata, Tommaso Stellino, Laura Parisio, Giovanni Lamia, Erica Parrinello, Manfredo Spadaro, Margherita Rubbino, Carlo Ernandez, Giovanna Scarcella.